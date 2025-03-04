الصين تعلن “إجراءات مضادة” ردا على رسوم ترامب

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إنه إذا واصلت واشنطن شن “حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات فستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية”.

وردت الصين اليوم الثلاثاء على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، معلنة زيادات في الرسوم بين 10 و15% على مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية، وأخضعت 25 شركة أمريكية لقيود التصدير والاستثمار.

ودخلت الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 10% التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بفرضها الأسبوع الماضي حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، مما رفع الرسوم التراكمية إلى 20% ردًّا على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعس الصين عن وقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. وسبق أن فرضت واشنطن رسومًا على آلاف السلع الصينية.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تورد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وقد نفت الصين ارتكاب أي مخالفات.

إجراءات مضادة

وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن بيجين ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، و10% إضافية على واردات فول الصويا والذرة الرفيعة ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة بدءًا من العاشر من مارس/آذار الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. وأكد المتحدث أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.

ولفت المتحدث إلى أن الصين من بين الدول التي تُطبّق أشد سياسات مكافحة المخدرات صرامة في العالم، مشيرا إلى أن الصين والولايات المتحدة حققتا نتائج بارزة في التعاون الواسع النطاق والمعمق لمكافحة المخدرات.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، دأبت الولايات المتحدة على إلقاء اللوم على الصين، واستغلت مسألة الفنتانيل ذريعة لفرض تعريفات إضافية على الصادرات الصينية. وقال المتحدث “ما فعله الجانب الأمريكي هو تصرف نموذجي للأحادية والتنمر بتجاهل للحقائق وقواعد التجارة الدولية ومواقف جميع الأطراف”.