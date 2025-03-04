رسوم ترامب على الصين وكندا والمكسيك.. تراجع الأسهم الأمريكية وحديث عن “تهديد وجودي” وتدابير مضادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إن الرسوم الجمركية البالغة 25% على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وكان ترامب قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية مدة شهر واحد في فبراير/شباط، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات. لكن ترامب قال للصحفيين إنه “لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا” لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية ما هي إلا “بداية”، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهما ضد تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقَّع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصين. وأضاف أن القرار صدر “بسبب فشلها في معالجة تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة”.

ويتهم ترامب الصين بالتساهل في مكافحة الاتجار بمادة “الفنتانيل” المخدرة التي تتسبب في حصد أرواح كثيرين في الولايات المتحدة.

ونهاية الشهر الماضي، توعدت الصين باتخاذ “كل التدابير المضادة الضرورية” لحماية مصالحها في حال المضي قدما في فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها ترامب.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن هذا القرار “سيؤثر بشكل خطر في الحوار” بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالتعاون في مكافحة المخدرات.

وسجلت الأسهم الأمريكية أدنى مستوياتها بعد تصريحات ترامب عن الرسوم. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 1.86%. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.63%.

وفي كندا، أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن الرسوم الجمركية “تهديد وجودي” لبلادها.

وقالت الوزيرة بعد تصريحات ترامب “نعلم أنه تهديد وجودي لنا، وأن آلاف الوظائف هي على المحك في كندا“. لكنها أكدت أن بلادها ستكون مستعدة للرد إذا مضى ترامب قدما في تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الكندية.

وأكدت جولي موقف أوتاوا بأن التدابير الكندية المضادة ضد الواردات الأمريكية قد تصل إلى 155 مليار دولار كندي.