تصل إلى 100%.. الصين تعلن فرض رسوم جمركية على منتجات غذائية من كندا

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية ردا على رسوم فرضتها أوتاوا على بيجين، العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوما نسبتها 100% على الواردات الكندية من زيت السلجم (زيت بذور اللفت) وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.

ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في 20 مارس/آذار، بحسب الوزارة.

وكانت كندا فرضت في آب/أغسطس الماضي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشيا مع إجراءات أمريكية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية، إلى أسواق أمريكا الشمالية.

كما شملت الرسوم الكندية في حينه، واردات الصلب والألومنيوم من الصين.

وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بيجين بشأن “مكافحة التمييز”، خلص إلى أن “الإجراءات التقييدية الكندية ضد بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

توترات تجارية

وشدد المتحدث باسم وزارة التجارة على أن “الصين تحضّ كندا على تصحيح ممارساتها على الفور، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية”.

وتعد كندا من أبرز الدول المنتجة لزيت السلجم النباتي، الذي تستخدم بعض أشكاله في الطهو، وأخرى في الصناعة، وتعد الصين تقليديا من أكبر مستهلكي هذا الزيت في العالم.

وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا في عام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بيجين إلى توقيف مواطنَين كنديين.

وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه أوتاوا وبيجين توترات تجارية متزايدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم بفرض رسوم تجارية إضافية على دول منها الصين وكندا.

وبررت كندا فرض تعريفاتها الجمركية بحجة أن شركات صينية تستخدم دعم الدولة لخفض أسعار السوق وتشويه المنافسة.

وإلى جانب كندا، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا رسوما جمركية على الصادرات الصينية، واستهدفت بشكل خاص السيارات الكهربائية الصينية.