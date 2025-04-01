مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي حزمة دعم بـ4 مليار يورو

اعتمد البرلمان الأوروبي بالقراءة الأولى الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، بأغلبية كبيرة.

ورأت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن “اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية”.

ووفق بيان الخارجية المصرية “اتصلت روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية بدر عبد العاطي حيث قدمت التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى لمصر قيمة 4 مليار يورو”. تقديرا لما سماه البيان “الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأوضح البيان أنه “من المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال الأيام المقبلة”.

وفي هذا السياق أوضح البيان أن “هذه الخطوة يعقبها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع”.

تجدر الإشارة إلى أن “إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تقدر بـ 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027 منها 5 مليار لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي نحو 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات”.