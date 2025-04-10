الذهب يرتفع 3% مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبيجين

قفزت أسعار الذهب بما يقرب من 3%، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهبوط الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.6% ليصل إلى 3160.82 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3171.49 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.2% مسجلة 3177.5 دولارًا عند التسوية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق رسوم جمركية كبيرة فرضها على عشرات الدول، لكنه رفع الرسوم على الواردات من الصين من 104% إلى 125%.

انخفاض مؤشر الدولار

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة، بأكثر من 1%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات، الخميس، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس/آذار على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمقدار أعلى.

وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأمريكي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 30.88 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 932.41 دولارًا، ونزل البلاديوم 1.4% إلى 918.45 دولارًا.