انتعاش الأسواق العالمية بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية

ارتفعت الأسهم العالمية، واستعاد الدولار توازنه، واستقرت عمليات بيع السندا، اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها قبل أيام على عشرات الدول.

وبعد أيام من انهيار في الأسواق أدى إلى محو تريليونات الدولارات من الأسهم العالمية وهزّ سندات الخزانة الأمريكية والدولار، أعلن ترامب أمس الأربعاء تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يومًا.

ودفع القرار أسهم الشركات الـ7 الكبرى في وول ستريت إلى الارتفاع مجددًا، لتحقق زيادة في قيمتها السوقية بواقع 1.5 تريليون دولار أمريكي بين عشية وضحاها.

وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع، أكبر مكاسب يومية لهما من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عقد.

وسجّل الدولار أكبر ارتفاع يومي له مقابل الين في شهرين، وأكبر زيادة له مقابل الفرنك السويسري في 5 أشهر خلال الجلسة السابقة، لكنه قلص بعض مكاسبه في آسيا اليوم الخميس، مما يُبرز حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوقعات على المدى الطويل، في ظل عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

البورصات الآسيوية تنتعش

وفي آسيا، رحب المستثمرون بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 8%، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بشكل حاد.

وزادت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، وعقود داكس الآجلة بنحو 8% لكل منهما، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر فايننشال تايمز بنسبة 5.5%.

وقرابة الساعة 03.40 بتوقيت غرينتش في طوكيو، قفز مؤشّر نيكاي الرئيسي 8.32% وحقق مؤشر كوسبي في سيول مكاسب بنسبة 5.38%. وحتى في الصين، ارتفعت بورصة شنغهاي بنسبة تزيد عن 1%.

ولم يكن قرار ترامب شاملًا لكل الرسوم، وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية ستظل سارية، كما لا يبدو أن الإعلان يؤثّر على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم.

وزاد ترامب من الضغوط على الصين، قائلًا إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من مستوى 104%الذي دخل حيز التنفيذ أمس.

وفي المقابل، رفعت الصين أمس الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية إلى 84%، وفرضت قيودًا على 18 شركة أمريكية، معظمها في الصناعات الدفاعية.

وفتحت أسواق الأسهم الصينية التعامل على ارتفاع اليوم الخميس، حيث زاد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6%.

وقال وونغ كوك هونغ، رئيس مبيعات الأسهم المتداولة في ماي بنك “أعتقد أن الارتياح الآن على الأقل هو أن التجارة العالمية لن تتوقّف تمامًا”.

كما أظهرت عمليات البيع المكثّفة للسندات هذا الأسبوع بعض علامات الانحسار اليوم.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2889%، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 4.5150 % في الجلسة السابقة، مرتفعًا بنحو 13 نقطة أساس.