اقتصاد|أوروبا

“لإعطاء فرصة للمفاوضات”.. الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (رويترز)
10/4/2025-|آخر تحديث: 10/4/202502:36 PM (توقيت مكة)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية 90 يوما بهدف “إعطاء فرصة للمفاوضات”.

وأضافت فون دير لايين عبر منصة إكس “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.

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وأشارت إلى أن العمل التحضيري سيستمر لاتخاذ المزيد من التدابير المضادة، وأن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة”.

إجراءات مضادة

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أمس الأربعاء أول إجراءاته ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها ترامب الشهر الماضي على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم.

وأعلن التكتل تعريفات على قائمة أولية من الواردات الأمريكية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو مؤكدا أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية “في أي وقت” في حال التوصل إلى اتفاق “عادل ومتوازن” مع واشنطن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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