“لإعطاء فرصة للمفاوضات”.. الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية 90 يوما بهدف “إعطاء فرصة للمفاوضات”.

وأضافت فون دير لايين عبر منصة إكس “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.

وأشارت إلى أن العمل التحضيري سيستمر لاتخاذ المزيد من التدابير المضادة، وأن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة”.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

