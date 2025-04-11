الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125% وتحذر واشنطن

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين بيجين وواشنطن، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن وزارة المالية الصينية.

وتزامن الإعلان مع تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، في رد فعل فوري من الأسواق على الخطوة الصينية التي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحذرت وزارة المالية الصينية من أن بلادها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” إذا ما استمرت الولايات المتحدة في ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” للمصالح الصينية، مضيفة “سنقاتل حتى النهاية”.

“عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء”

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الصيني إن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تتصرف بتهور”، مؤكدًا أن “عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء”، في إشارة إلى رفض بلاده العودة إلى سياسات تجارية أحادية أو خضوع لضغوط واشنطن.

وفي 2 إبريل/نيسان الجاري، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، إضافة لـ20 % سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بيجين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

وردت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بيجين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84%، وعاود ترامب مساء الأربعاء، رفع الرسوم على الصين إلى 125%.