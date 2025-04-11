مركز التجارة الدولية: تأثير الرسوم الجمركية قد يكون كارثيا على هذه الدول

قالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، لرويترز، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررًا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية.

ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين 3 و7% وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7%، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضرّرًا.

وقالت باميلا كوك-هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، لرويترز “إذا استمر هذا التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 80% في التجارة بين البلدين، وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع الأصعدة”.

اضطرابات في الأسواق العالمية

ولا تزال الأسواق العالمية تواجه اضطرابات اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على عشرات الدول، في حين زاد الرسوم على الواردات الصينية مما يرفعها فعليًا إلى 145% عند أخذ الرسوم المفروضة في وقت سابق من العام في الحسبان.

ورفعت بيحين رسومها الجمركية على الولايات المتحدة مع كل زيادة يقرّها ترامب. وقالت وزارة المالية الصينية اليوم إن بيجين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا

من الغد، وذلك ارتفاعًا من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وقالت كوك-هاميلتون “قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأثير أكثر ضررًا بكثير من إلغاء المساعدات الخارجية”، محذرة من أن الاقتصادات النامية تواجه خطر خسارة المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.

وتستند توقّعات مركز التجارة الدولية إلى بيانات قام بجمعها، ولا تعكس أثر تعليق رسوم جمركية لمدة 90 يوما وزيادة الرسوم الجمركية لًاحقا بين الصين والولايات المتحدة.