كبير مستشاري ترامب التجاريين: على الرئيس الصيني “رفع سماعة الهاتف” لإنهاء الأزمة

دعا بيتر نافارو، كبير المستشارين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين إلى التحرك نحو تسوية تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال في تصريحات، اليوم الجمعة، إنه يجب على الرئيس الصيني شي جين بينغ “رفع سماعة الهاتف” والتواصل مع الولايات المتحدة لوضع حد للتوترات بين البلدين.

وشدَّد نافارو على أن “الولايات المتحدة لا تهاجم الصين بشكل غير عادل”، مطالبًا بيجين “بالتوقف عن ممارساتها التجارية غير العادلة”.

وحمَّل نافارو الصين “مسؤولية قتل أكثر من مليون أمريكي بسبب انتشار مادة الفنتانيل المخدرة”، متهمًا بيجين “بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات جدية لوقف هذه الأزمة الكارثية”.

وأضاف “الصين دمرت منذ عام 2001 أكثر من 60 ألف مصنع أمريكي. نطالب فقط بالعدالة”، على حد وصفه.

تصعيد جديد في الحرب التجارية بين واشنطن وبيجين

في خطوة أعادت تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرضت الصين، اليوم الجمعة، رسومًا جمركية جديدة على الواردات الأمريكية وصلت إلى 125%، وذلك ردًّا على قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، الذي رفعها عمليًّا إلى 145%.

وتسبب الرد الصيني في موجة جديدة من التراجع الاقتصادي، إذ هبطت الأسهم العالمية وانخفض الدولار، بينما شهدت أسواق السندات الأمريكية موجة بيع سريعة. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الذهب، الذي يُعَد ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، إلى مستوى قياسي.

وفي ظل هذه التوترات، عبَّر آدم هيتس، رئيس الأصول المتعددة في شركة “جانوس هندرسون”، عن قلقه قائلًا إن “خطر الركود أكبر بكثير الآن مما كان عليه قبل أسبوعين فقط”.

وأشار محللون إلى أن الحرب التجارية المتصاعدة تجعل من العودة إلى العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين البلدين أمرًا شبه مستحيل، بعدما بلغت قيمة التجارة الثنائية 650 مليار دولار في عام 2024.

وتأثرت الأسواق الآسيوية والأوروبية، الجمعة، بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ شهدت المؤشرات الرئيسية في آسيا تراجعًا كبيرًا في ظل أداء وول ستريت السلبي، في حين عانت الأسواق الأوروبية من ضغوط إضافية نتيجة رفع الرسوم الجمركية الصينية.