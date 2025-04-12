نواب يطالبون بالتحقيق.. هل اغتنى ترامب ومقربوه من وقف الرسوم الجمركية؟

طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، من هيئة الأوراق المالية والبورصات التحقيق في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد ارتكب مخالفة بتشجيعه على شراء أسهم قبل تغيير موقفه من الرسوم الجمركية.

وصباح الأربعاء الماضي، كتب ترامب على منصته تروث سوشيال “الآن هو الوقت المناسب للشراء”، ثم أعلن بعد بضع ساعات تعليق التعريفات الإضافية لمدة 90 يوما على عشرات الدول، باستثناء الصين.

وأدى قرار ترامب إلى انتعاش هائل لسوق الأسهم، وانعكس ارتياحا كبيرا في الأسواق المالية، وشهدت وول ستريت واحدة من أفضل الجلسات في تاريخها.

وقال البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن رسالة ترامب كانت تهدف فقط إلى “طمأنة” الجمهور، وإن من مسؤولياته “طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي”.

استغلال محتمل

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى الهيئة “نحض هيئة الأوراق المالية والبورصات على التحقيق في ما إذا كان الذي أُعلن بالنسبة للتعريفات الجمركية قد أثرى أقارب وأصدقاء الإدارة على حساب الشعب الأمريكي”.

وطلبوا في الرسالة التحقق مما إذا كان “أقارب بما في ذلك عائلة الرئيس على علم سابق بتعليق التعريفات الجمركية، وأجروا تعاملات في سوق الأوراق المالية قبل الإعلان الذي أصدره الرئيس”.

كما دعت الرسالة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إيضاح ما إذا كان قد حدث تلاعب من جانب الرئيس ومتبرعيه أو غيرهم في السوق، أو ما إذا كان قد حصل تداول داخلي أو غيره من الانتهاكات لقوانين الأوراق المالية.

تأتي الرسالة، التي كان من بين المُوقعين عليها زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خضم مخاوف من استغلال محتمل من قِبل ترامب وعائلته لمنصبه لإثراء أنفسهم، رغم عدم تقديم أي دليل على حدوث فساد.