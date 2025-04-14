انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية والخليجية والآسيوية بعد استثناءات ترامب الجمركية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية اليوم الاثنين في آسيا وأوروبا ومنطقة الخليج بدعم من تهدئة التوتر التجاري بعد أن أعفت الولايات المتحدة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المضادة.

في آسيا سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أكبر ارتفاع مدفوعا بمكاسب في قطاع التكنولوجيا بعد أن أشارت السلطات الأمريكية إلى أن الإلكترونيات ستعفى مؤقتا من الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية الاثنين، حيث صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%.

وفي اليابان أغلق المؤشر نيكي على ارتفاع، إذ قفزت الأسهم ذات الصلة بهواتف آيفون، وارتفع نيكي 1.18% لينهي الجلسة عند 33982.36 نقطة بعد أن ارتفع 2.22% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88% ليغلق عند 2488.51 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات التي تورد أجزاء تدخل في صناعة آيفون، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.65% وقفز سهم تي دي كيه 4.27% وسهم تايو يودن 6%.

كما قفز سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.92%، في أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

ارتفاع أسهم الخليج

وفي منطقة الخليج ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية خلال التعاملات المبكرة اليوم مقتفية أثر الأسهم الآسيوية.

وربح مؤشر دبي 0.6% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.2% وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.6%، وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4%.

وزاد مؤشر البورصة في قطر 0.4% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.6%.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1% في تعاملات متقلبة مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.6% وهبوط سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.2%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا حادا في واردات الصين من الخام خلال مارس/آذار رغم المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

استثناء مؤقت

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يكثر استيرادها من الصين من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما منح دفعة قوية لشركات التكنولوجيا مثل أبل التي تعتمد على المنتجات المستوردة.

غير أن ترامب ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قالا مطلع الأسبوع إن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة ​​إلى جانب أشباه الموصلات، قد تفرض في غضون شهر.

وكان ترامب قد أعلن عن رسوم جمركية مضادة على عشرات الدول في الثاني من إبريل/ نيسان، مما أثار موجة من التراجع في السوق، لكنه عاد وجمدها 90 يوما بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ.

ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% على جميع الواردات الأمريكية تقريبا سارية.