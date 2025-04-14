ترامب: الرسوم الجمركية على الرقائق وأشباه الموصلات ستعلن هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، وإنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في القطاع.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، الأحد، أثناء عودته إلى واشنطن من مقره في ويست بالم بيتش “نريد أن نصنع رقائقنا وأشباه الموصلات وأشياء أخرى في بلدنا”.

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية قد تُعفى من الرسوم الجمركية، لكنه أضاف “علينا أن نظهر قدرا من المرونة. لا ينبغي لأحد أن يكون صارما إلى هذا الحد”.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن إجراء تحقيق تجاري يتعلق بالأمن القومي في قطاع أشباه الموصلات.

وقال على وسائل التواصل “نلقي نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في تحقيقات الرسوم الجمركية القادمة المتعلقة بالأمن القومي”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن استثناءات من الرسوم الجمركية المضادة الكبيرة يوم الجمعة، مما أوجد بعض الأمل في أن قطاع التكنولوجيا قد ينجو من الوقوع في فخ الصراع المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة وأن المنتجات الاستهلاكية اليومية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ستظل في متناول الجميع.

رسوم منفصلة

لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال في وقت سابق الأحد إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى المعفاة من الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات من الصين ستواجه رسوما جديدة منفصلة إلى جانب أشباه الموصلات في غضون شهرين.

وقررت إدارة ترامب يوم الجمعة منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين.

وقال لوتنيك إن ترامب سيفرض “نوعا خاصا من الرسوم الجمركية المركزة” على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات الإلكترونية في غضون شهر أو شهرين، إلى جانب رسوم تستهدف قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.

وأوضح أن هذه الرسوم الجديدة ستقع خارج نطاق ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، والتي ارتفعت بموجبها الرسوم على الواردات الصينية إلى 125% الأسبوع الماضي.