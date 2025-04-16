تصعيد جديد ضد رسوم ترامب.. هونغ كونغ تعلق خدمة إرسال الطرود البريدية إلى أمريكا

أعلنت هيئة البريد في هونغ كونغ الأربعاء أنّها ستتوقف عن قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردًّا على “التصعيد” في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة بريد هونغ كونغ في بيان إنها “حتمًا لن تستوفي أي رسوم جمركية بالنيابة عن الولايات المتّحدة، وستعلّق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متجهة إلى هذا البلد”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستتوقف في الحال عن قبول البريد السطحي (الطرود المرسلة جوا وبرّا) إلى الولايات المتحدة، وبدءًا من 27 إبريل/نيسان عن قبول طرود البريد الجوي المرسلة إلى هذا البلد.

وأوضحت أن هذا القرار لن يشمل الطرود التي تحتوي على وثائق.

وفي مطلع إبريل الجاري وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًّا ألغى بموجبه الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة المرسلة من الصين، وهي آلية سمحت لشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين “شين” و”تيمو” بالتوسع في الولايات المتحدة.

وحتى صدور هذا الأمر التنفيذي كانت كل الطرود الصغيرة المرسلة من الصين إلى الولايات المتحدة التي لا تزيد قيمة محتوياتها على 800 دولار معفية من الرسوم الجمركية.

تصعيد مستمر

ولا تزال التوتّرات التجارية بين واشنطن وبيجين تتصاعد منذ بداية العام.

وفرض ترامب في بادئ الأمر رسومًا جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بيجين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم رفع نسبة هذه الرسوم بشكل حاد في الآونة الأخيرة ردًّا على ممارسات تجارية صينية تعتبرها واشنطن مجحفة.

ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145%على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

وردّت بيجين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.