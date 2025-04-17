الصين: سنتجاهل “لعبة أرقام الرسوم” الأمريكية.. و”تيمو” و”شي إن” يرفعان الأسعار

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها لن تولي اهتمامًا إذا ما استمرت الولايات المتحدة في “لعبة أرقام الرسوم الجمركية”، وذلك بعد أن قدم البيت الأبيض توضيحًا يظهر كيف أن الصين تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 245% بسبب قيامها بإجراءات مضادة.

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن إجمالي الرسوم الجمركية على الصين يشمل أحدث الرسوم المضادة والبالغة 125%، ورسوما تبلغ 20% على صلة بأزمة الفنتانيل، ورسوما تتراوح بين 7.5 و100% على سلع محددة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية على جميع الدول قبل أسبوعين، قبل أن يلغي الرسوم المرتفعة فجأة عن عشرات الدول مع الإبقاء على الرسوم المضادة المفروضة على الصين.

ورفعت بيجين هي الأخرى رسومها الجمركية على السلع الأمريكية، ولا تسعى لإجراء محادثات، وتقول إنه لا يمكن إجراء مشاورات إلا على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة.

“تيمو” و”شي إن” يرفعان الأسعار

من جانبهما أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية “تيمو” و”شي إن”، اللتان أسستهما الصين، أنهما ستقومان برفع الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن فرض ترامب رسوم جمركية مرتفعة للغاية على البضائع الواردة من الصين.

وأفادت منصة “تيمو”، المملوكة لشركة “بي دي دي هولدينجز” الصينية، و”شي إن”، التي أصبحت حاليًا تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، في بيانين منفصلين لكنهما شبه متطابقين، بأن نفقاتهما التشغيلية ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية”.

وأشارت الشركتان إلى أنهما ستبدآن بإجراء “تعديلات في الأسعار” اعتبارًا من 25 أبريل/ نيسان، دون الكشف عن حجم هذه الزيادات.

ومنذ دخولهما إلى السوق الأمريكية، أثارت “شي إن” و”تيمو” قلق تجار التجزئة الغربيين من خلال تقديم منتجات بأسعار منخفضة للغاية، إلى جانب حملات دعائية رقمية مكثّفة أو عبر المؤثرين.

ووجهت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية، بالإضافة إلى قراره بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي يسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، ضربة قوية لنماذج الأعمال التي تعتمد عليها المنصتان.