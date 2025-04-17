الصين: سنتجاهل “لعبة أرقام الرسوم” الأمريكية.. و”تيمو” و”شي إن” يرفعان الأسعار

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها لن تولي اهتمامًا إذا ما استمرت الولايات المتحدة في “لعبة أرقام الرسوم الجمركية”، وذلك بعد أن قدم البيت الأبيض توضيحًا يظهر كيف أن الصين تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 245% بسبب قيامها بإجراءات مضادة.

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن إجمالي الرسوم الجمركية على الصين يشمل أحدث الرسوم المضادة البالغة 125%، ورسوما تبلغ 20% على صلة بأزمة الفنتانيل، ورسوما تتراوح بين 7.5 و100% على سلع محددة لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية على جميع الدول قبل أسبوعين، ثم ألغى الرسوم المرتفعة فجأة عن عشرات الدول، لكنه أبقى الرسوم المضادة المفروضة على الصين.

ورفعت بيجين كذلك رسومها الجمركية على السلع الأمريكية، وقالت إنه لا يمكنها إجراء مشاورات بهذا الشأن إلا على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة.

“تيمو” و”شي إن” ترفعان الأسعار

من جانبهما أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية “تيمو” و”شي إن”، اللتان أسستهما الصين، أنهما سترفعان الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن فرض ترامب رسومًا جمركية مرتفعة جدا على البضائع الواردة من الصين.

وأفادت منصة “تيمو” المملوكة لشركة “بي دي دي هولدينجز” الصينية، و”شي إن” التي أصبحت حاليًّا تتخذ من سنغافورة مقرًّا لها، في بيانين منفصلين لكنهما شبه متطابقين، إن نفقاتهما التشغيلية ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية”.

وأشارت الشركتان إلى أنهما ستبدآن إجراء “تعديلات في الأسعار” بدءًا من 25 إبريل/نيسان، دون الكشف عن حجم هذه الزيادات.

ومنذ دخولهما إلى السوق الأمريكية، أثارت “شي إن” و”تيمو” قلق تجار التجزئة الغربيين لتقديمهما منتجات بأسعار منخفضة جدا، إلى جانب حملات دعائية مكثّفة رقمية أو عبر مؤثرين.

ووجهت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية، إضافة إلى قراره بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي يسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، ضربة قوية لنماذج الأعمال التي تعتمد عليها المنصتان.