سوريا.. وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد زوال نظام الأسد (صور)

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية غربي سوريا، بعد زوال نظام بشار الأسد.

ونشرت الوكالة الرسمية صورًا لعمليات تفريغ شحنة القمح.

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا وزوال النظام البائد.#سانا pic.twitter.com/MGiEenR7kn — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 20, 2025

وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، وصلت إلى ميناء ‏بانياس في ريف محافظة طرطوس غربي سوريا، ناقلة محملة بمادة المازوت “الديزل” وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووصلت يوم 12 من الشهر الماضي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة ‏بانياس، ناقلة تحمل على متنها الغاز المنزلي، وهي الأولى من نوعها أيضًا بعد سقوط النظام المخلوع.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على البلاد منهية 61 عامًا من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.