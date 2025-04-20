اقتصاد|سوريا

سوريا.. وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد زوال نظام الأسد (صور)

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد إسقاط نظام الأسد (وكالة الأنباء السورية)
20/4/2025

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية غربي سوريا، بعد زوال نظام بشار الأسد.

ونشرت الوكالة الرسمية صورًا لعمليات تفريغ شحنة القمح.

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وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، وصلت إلى ميناء ‏بانياس في ريف محافظة طرطوس غربي سوريا، ناقلة محملة بمادة المازوت “الديزل” وهي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووصلت يوم 12 من الشهر الماضي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة ‏بانياس، ناقلة تحمل على متنها الغاز المنزلي، وهي الأولى من نوعها أيضًا بعد سقوط النظام المخلوع.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على البلاد منهية 61 عامًا من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية

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