عودة طائرة بوينغ إلى أمريكا من الصين بسبب رسوم ترامب الجمركية

عادت طائرة “بوينغ 737 ماكس” كانت مخصَّصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهبطت الطائرة التي كانت مخصَّصة لشركة طيران شيامن الصينية في مطار بوينغ فيلد في سياتل، وكانت تحمل شعار شركة شيامن.

وتُعَد الطائرة واحدة من طائرات عدة من الطراز نفسه، تنتظر في مركز بوينغ لإتمام التصنيع بمدينة تشوشان الصينية للخضوع للأعمال النهائية وتسليمها إلى شركة طيران صينية.

ورفع ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الصينية إلى 145%، وردًّا على ذلك فرضت الصين رسومًا بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

وستؤثر هذه الرسوم على أي شركة طيران صينية تتسلم طائرات “بوينغ 737 ماكس”، لأن القيمة السوقية للطائرة تبلغ نحو 55 مليون دولار وفقًا لما ذكرته شركة (آي بي إيه) الاستشارية في مجال الطيران.

سيؤجلون تسلُّم الطائرات

تُعَد عودة الطائرة، وهي من الطراز الأكثر مبيعًا لدى بوينغ، أحدث مؤشر على تعطل عمليات تسليم الطائرات الجديدة نتيجة انهيار وضع الإعفاء الجمركي الذي استمر عقودًا في قطاع الطيران.

وتأتي حرب الرسوم الجمركية والتراجع الواضح لعمليات التسليم في الوقت الذي تتعافى فيه بوينغ من توقف الطلب على طائرات “737 ماكس” مدة 5 أعوام تقريبًا، وجولة سابقة من التوترات التجارية.

وقال محللون إن الارتباك بشأن تغيير الرسوم الجمركية قد يعوق تسليم العديد من الطائرات، إذ أكد بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران أنهم سيؤجلون تسلُّم الطائرات بدلًا من دفع الرسوم.