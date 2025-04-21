الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3392.83 دولارا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3375.90 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 98.623 دولار اليوم الاثنين، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوّط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27% منذ بداية العام الجاري.

الدولار يتراجع

وهبط الدولار اليوم الاثنين مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من شأنها أن تثير الشكوك في استقلالية البنك.

وقال كيفين هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس وفريقه يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات مقابل اليورو، وبلغ أدنى مستوى له في 7 أشهر مقابل الين.

كما انخفض بنسبة 0.9% مقابل الفرنك السويسري في بداية الجلسة الآسيوية اليوم مع استمرار تفاقم أزمة الثقة في الدولار.

اليورو عند أعلى مستوى في 3 سنوات

وسجّل اليورو أعلى مستوى في 3 سنوات عند 1.1476 دولار، بينما انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.58% إلى 141.40 ينا يابانيا.

وبلغ الجنيه الإسترليني ذروته وسجل 1.3339 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية.

وفي سياق آخر، ارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1% إلى 7.2966 للدولار، وارتفعت بتكوين أكثر من 2% إلى 86838 دولارا.