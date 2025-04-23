وول ستريت جورنال: البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين لهذا السبب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء بأن الحكومة الأمريكية تدرس خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، وذلك بهدف “الحد من التصعيد في الحرب التجارية مع بيجين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه “من المحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من السلع الصينية لتتراوح ما بين 50 و65%”.

كما ذكرت الصحيفة، نقلا عن المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، “كان الرئيس ترامب واضحا: على الصين أن تعقد اتفاقا مع الولايات المتحدة الامريكية”، مضيفا أنه عندما يتم اتخاذ قرار بشأن الرسوم الجمركية فسوف يأتي مباشرة من الرئيس”.

تصريحات ترامب عن الصين

وكان ترامب أعلن أمس الثلاثاء أنه يرغب في تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، والتي تصل الآن إلى نحو 145%، غير أن ترامب أكد أن التعريفات “لن تصل إلى مستوى الصفر”.

وأوضحت الصحيفة أن الصين اشارت الأربعاء إلى أنها “منفتحة على الحوار مع واشنطن”، لكن بيجين حذرت من أنها “لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة” من جانب واشنطن.

وقالت الصحيفة إن “دوائر صنع القرار في الصين اعتبرت تصريحات ترامب يوم الثلاثاء بمثابة إشارة إلى تراجعه”، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الموقف الصيني تحدثت للصحيفة.

“لا أنوي إقالة باول”

وفي السياق ذاته قال ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ما خفف من حالة القلق في الأسواق المالية بشأن مستقبل باول، والتي أثارت مخاوف المستثمرين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي “لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة”.

يمثل تصريح ترامب أول تهدئة بعد أيام من الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى باول لعدم خفضه أسعار الفائدة مجددا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وكانت ترامب وجه انتقادات حادة لاول في منشور على منصة “تروث سوشيال” الإسبوع الماضي بقوله إن “إنهاء ولاية باول لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية”، الأمر الذي أثار قلق الأسواق المالية التي ترى في استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أساسا لمصداقيته على الساحة المالية العالمية.

ارتفاع مؤشرات وول ستريت

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء عند بداية المعاملات بعد أن تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة باول مع بث الآمال أيضا في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 628 نقطة أو 1.60% إلى 39815.01 نقطة عند بداية معاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز- 500 بمقدار 108.2 نقطة أو 2.05% إلى 5395.92 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا 579.9 نقطة أو 3.56% إلى 16880.29 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بأكثر من 3 % ليصل إلى 3277 دولارا للأوقية (الأونصة) مع تراجع حدة المخاوف في الأسواق المالية، حيث يرتفع الطلب على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا للمستثمرين، إذا سادت حالة من عدم اليقين في الأسواق.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لرويترز إن التلميح إلى مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين وتراجع ترامب عن تهديده بإقالة باول تسببا في هبوط أسعار الذهب.