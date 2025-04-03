“تحملوا الضربة”.. تحذير أمريكي لدول العالم من الرد على الرسوم الجمركية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من دول العالم أجمع ردود أفعال متباينة.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، دول العالم من الرد على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث “تصعيد”.

وقال الوزير مخاطبًا قادة الدول “استرخوا، تحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطور الوضع، لأنه إذا رددتم سيكون هناك تصعيد”.

وأوضح بيسنت أن عدم فرض رسوم على روسيا، سببه أنها خاضعة لعقوبات وبالتالي لا توجد تجارة معها.

وأعلن ترامب، يوم الأربعاء، أنه سيفرض رسومًا أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسومًا جمركية أعلى على عشرات الدول من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يفاقم حربًا تجارية تهز بالفعل الأسواق العالمية وتربك حلفاء واشنطن.

صدمات قصيرة الأجل

في السياق، قال ستيفن ميران رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس بيزنس، يوم الأربعاء، إنه ستكون هناك صدمات قصيرة الأجل نتيجة للرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن.

وقال “هل ستكون هناك صدمات قصيرة الأجل نتيجة لذلك؟ بالتأكيد”. لكنه أضاف أن هذه السياسة ستعود بالنفع على الولايات المتحدة على المدى الطويل.