ترامب: الأسهم ستزدهر رغم الرسوم الجمركية (فيديو)

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أن الأسهم “ستزدهر”، وكذلك الاقتصاد الأمريكي، رغم التراجع الحاد في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على الواردات.

وجاءت تصريحات ترامب، للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا، ردًا على سؤال بشأن تراجع “وول ستريت” وبورصات أخرى.

وقال ترامب إن “أسواق المال ستزدهر.. أسواق المال ستشهد طفرة بعد فرض التعريفات الجمركية.. والبلاد ستزدهر.. سنجني 7 تريليونات دولار من الرسوم الجمركية”.

غضب عالمي

وأثار قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من مختلف دول العالم ردود فعل غاضبة.

وكشف ترامب، يوم الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، و26% على الواردات من الهند، مما يُشعل حربًا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

وقال ترامب، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض: “سأوقع أمرًا تنفيذيًا تاريخيًا يفرض رسوماً جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا، سنفعله بهم.. هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي”.