ماكرون: الرسوم الجمركية تعسفية وشديدة الخطورة على الاقتصاد الأوروبي

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بقرار “جائر ولا أساس له” عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية ضخمة.

وقال الرئيس الفرنسي إن “هناك أمر واحد مؤكد وهو أنه مع قرارات الليلة الماضية، فإن الاقتصاد الأمريكي والأمريكيين، سواء الشركات أو المواطنين، سيخرجون أضعف وأكثر فقرًا من أمس”، داعيًا الأوروبيين إلى “البقاء متحدين” خلال اجتماع في قصر الإليزيه مع قادة الصناعات المتضررة من هذه الرسوم الجمركية.

وأكد ماكرون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سيكون لها تأثير هائل في الاقتصاد الأوروبي، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي إن “الرد الأوروبي على التعريفات الجمركية الأمريكية سيكون على مرحلتين، ونعمل على تنسيق المواقف الأوروبية لتكون هناك استجابة موحدة للرد على التعريفات الجمركية. وسنرد بطريقة منظمة وموحدة على التعريفات الجمركية الأمريكية، وعلى أوروبا أن ترد على الرسوم الجمركية صناعةً بصناعة”.

ردود أفعال غاضبة

وأثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، على واردات بلاده من دول العالم أجمع، ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، ردود أفعال واسعة.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن الرسوم الجديدة تشكل “ضربة كبيرة” للاقتصاد العالمي، وأبدت “أسفها العميق” للقرار، قائلة إن الأوروبيين “مستعدون للرد”، ويعملون على “حزمة جديدة من التدابير المضادة” في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن الرسوم تشكّل “كارثة” لأوروبا وأيضًا للولايات المتحدة، وقال بايرو: “هذا القرار هو كارثة لعالم الاقتصاد. يمثل صعوبة بالغة لأوروبا. أعتقد أنه كارثة أيضًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين”.

فيما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرسوم “خاطئة جوهريًا” فيما حذرت برلين من أن الاتحاد الأوروبي قد يرد باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

معارضة صينية شديدة

كما اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها “تأثير” على الاقتصاد البريطاني، وقال زعيم حزب العمال: “اليوم سأتصرف بما يخدم مصالح بريطانيا بموجب التفويض المعطى لي”، مضيفًا أن المفاوضات التجارية ستستمر مع إدارة دونالد ترامب “وسنناضل من أجل أفضل اتفاق لبريطانيا”.

وأعلنت الصين، الخميس، أنها “تعارض بشدة” الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، متعهدة اتخاذ “تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”.

وقالت وزارة التجارة في بيجين في بيان إن الرسوم الجمركية الأمريكية “لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنية وبمصالحهم المشروعة”.

وحضّت “الولايات المتحدة على إلغاء التعريفات الجمركية الأحادية الجانب فورًا وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل سليم من خلال حوار منصف”.