حرب ترامب الجمركية.. صندوق النقد يحذر من “خطر كبير” وأسواق المال العالمية تواصل خسائرها

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان، الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل “خطرا كبيرا” على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.

وقالت إنه من المهم تجنب الإجراءات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين “العمل بشكل بنّاء لحل التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين”.

وسيعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وغيرها من القضايا، وستكون الرسوم الجمركية الأمريكية جزءا من تلك المناقشات.

أسواق المال العالمية تواصل خسائرها

وواصلت أسواق المال العالمية، اليوم الجمعة، تكبّد خسائر غداة إقرار ترامب التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي انتظار معرفة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية تراجعها.

وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، أمس، التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأمريكي المخاوف وأكد للصحفيين من الطائرة الرئاسية “كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات، لقد كان مريضا، وسيتعافى”.

وفي اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5,97% في حين سجّل مؤشر “إس أند بي 500” أسوأ خسارة له من عام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت 4,84%.

وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط الجمعة مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأمريكية والإعلان المفاجئ عن زيادة دول أوبك بلاس إنتاجها.

ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25 %)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25 %).