أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجمركية.. ووزير الخزانة: سيتحملها المصدّرون

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10%على جميع الواردات من العديد من الدول.

وتضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها ترامب، ومن المقرر أيضًا أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكًا تجاريًا أكبر خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرسوم الجمركية ستتحملها الدول المصدّرة وليس المستهلك الأمريكي.

وتوقّع بيسنت أن تتراوح إيرادات الرسوم الجديدة بين 300 إلى 600 مليار دولار سنويًا.

وبشأن ردود فعل الصين على رسوم ترامب، قال الوزير “هناك خط اتصال مباشر مع الصين ومن الصعب جدًا أن تسوء الأمور بيننا”.

وأضاف “الصين بحاجة إلى أسواقنا لبيع منتجاتها ولا يمكن أن تنجو من دوننا”.

انخفاض قياسي في أسواق الأسهم

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، الأربعاء، إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، وخسرت شركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق أمس الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين.

وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.

ومن بين الدول التي طُلب منها أولًا دفع رسوم جمركية بنسبة 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية.

ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية، في 9 إبريل/نيسان الجاري، مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، لا سيما رسوم بنسبة 54% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام و26% على الهند و24% على اليابان.