بينها مصر.. عمليات بيع مكثفة للسندات السيادية لعدد من الدول

شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق عمليات بيع مكثفة اليوم الاثنين، إذ لم تظهر أي مؤشرات على اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن خطط الرسوم الجمركية الشاملة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الطويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت بأكثر من 13 سنتا، وتراجعت سندات سريلانكا بأكثر من 6 سنتات، في حين هبطت سندات مصر وأنغولا وكينيا بأكثر من 4 سنتات.

وتصدر الحكومات السندات الحكومية (السندات السيادية) وتمنحها أحيانا إعفاءات ضريبية، وتزداد مخاطرها أو تقل وفق التصنيف الائتماني للبلد المصدر.

وتحمل الديون السيادية للأسواق الناشئة مخاطر أكبر، بسبب مخاطر التخلف عن السداد، وسرعة التقلب بسبب ارتفاع وانخفاض سعر العملة.

انهيار الأسواق

وسجلت الأسواق المالية في العالم انهيارا اليوم الاثنين على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها؛ مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وبعد جلستين من الخسائر يومي الخميس والجمعة، تشهد أسواق الأسهم الأوروبية زلزالا “غير مسبوق”، بحسب محللين، إذ انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 5%، وكذلك مؤشر كاك 40 في باريس.

وسُجل انهيار الاثنين في الأسواق الآسيوية من طوكيو إلى شانغهاي مرورا بسول وتايبيه. وبلغ التراجع 13% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاما.

وكانت وول ستريت في نيويورك قد شهدت الجمعة أسوأ يوم لها منذ 2020.

انخفاض العملات المشفرة

وانخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم وتراجعت البيتكوين بنسبة 3.36% إلى 76952.25 دولارا، بانخفاض بحوالي 28% منذ وصولها لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 109225 دولارا يوم تنصيب “ترامب” في الـ20 من يناير/كانون الثاني.

وانخفضت الإيثريوم -ثاني أكبر العملات المشفرة- بنسبة 4.77% عند 1543.7 دولارا، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهبط كل من “الريبل” 9.21% إلى 1.77 دولار، و”دوج كوين” بنسبة 5.30% إلى 14.15 سنتا، وعملة “ترامب” الرقمية بحوالي 3.83% إلى 7.71 دولارات.

ومحت العملات المشفرة كافة المكاسب التي جمعتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 2.54 تريليون دولار.