هلع وانخفاضات حادة في أسواق العالم جراء رسوم ترامب الجمركية

سيطر الهلع اليوم الاثنين على الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية، ما ينذر بيوم أسود جديد في بورصات العالم.

وبدأ انهيار الاثنين في أولى البورصات التي فتحت بعد دخول رسوم ترامب المشددة حيز التنفيذ، وبلغ قرابة 12% في هونغ كونغ التي سجلت أسوأ جلسة منذ 16 عاما، و9.7% في تايوان و6.3% في شانغهاي و3% في بومباي.

وأغلقت بورصة هونغ كونغ على انخفاض بنسبة 13.2٪ في أكبر تراجع منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

كما أغلقت بورصة طوكيو على انهيار قارب 8% فيما أغلقت بورصة سيول على تراجع قدره 5.6%.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني بنحو 9% في بداية تعاملات اليوم لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما انخفض مؤشر أسهم البنوك اليابانية بنسبة تصل إلى 17%، مع استمرار المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.

وقد تأثر مؤشر البنوك بشدة بموجة البيع المكثف للأسهم اليابانية، حيث انخفض بنسبة 30% خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وتراجع مؤشر “إم إس سي آي” لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.9% في أكبر انخفاض له منذ العام 2008.

تراجع حاد

وفي منطقة الخليج العربي بدأ مؤشر السوق السعودي تداولات الاثنين بالتراجع 2% ليتسع لاحقا إلى 3.7%، وهوت أسهم دبي 5%، وتراجعت أسهم أبو ظبي 4% في التعاملات المبكرة. وانخفض مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 2.67% وتراجع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1%.

وتتجه البورصات الأوروبية إلى تسجيل تراجع حاد عند بدء التداول اليوم في أعقاب البورصات الأسيوية، إزاء تمسك ترامب بمواصلة حربه التجارية بواسطة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده.

وقال جون بلاسارد المتخصص في الاستثمار في شركة ميرابو السويسرية لإدارة الأصول “من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض حاد في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وهو ما ينذر بشكل متزايد بتباطؤ اقتصادي”.

وقبل فتح الأسواق الأوروبية تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية التي تعكس المبادلات الجارية قبل الافتتاح، بنسبة 4.40% في بورصة فرانكفورت، و2.58% في باريس و2.43% في لندن و5.30% في ميلانو.

وأضاف بلاسارد “دعونا نتذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهدنا أكبر تراجع أسبوعي للأسواق الأمريكية منذ مارس/ آذار 2020”.