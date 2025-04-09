مع تصاعد الحرب التجارية.. أدنى مستوى للنفط في 4 سنوات وتراجع حاد في وول ستريت

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية، الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، متأثرة بمخاوف الركود التي تفاقمت بفعل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.39 دولار، بما يعادل 2.16%، لتغلق عند 62.82 دولارًا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أي بنسبة 1.85%، لتستقر عند 59.58 دولارًا للبرميل. وسجل خام برنت خلال الجلسة تراجعًا بأكثر من دولارين للبرميل.

ستاندرد آند بورز

في أسواق المال، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى منذ نحو عام، بعد جلسة متقلبة شهدت تراجعًا في آمال المستثمرين بشأن تأجيل أو تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الموعد النهائي منتصف الليل.

ورغم تراجع الأسهم بأسرع وتيرة لها منذ الجائحة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فقد أبدى المستثمرون بعض التفاؤل في بداية جلسة الثلاثاء بإمكانية تخفيف موقف الإدارة الأمريكية أو تأجيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجديدة المقرر في 9 إبريل/نيسان.

لكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أكدت أن الرئيس دونالد ترامب يتوقع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ كما هو مقرر، في وقت بدأت فيه نحو 70 دولة اتصالات لبدء مفاوضات تهدف إلى الحد من تأثير السياسات التجارية الأمريكية.

وأظهرت بيانات أولية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 75.85 نقطة، أو 1.49%، ليغلق عند 4986.40 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 335.35 نقطة، أو 2.15%، إلى 15267.91 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 319.58 نقطة، أو 0.84%، إلى 37657.76 نقطة.