الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين مع انحسار التوترات التجارية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الخميس، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بوصفه ملاذًا آمنًا جراء صعود الدولار وتراجع التوتر التجاري في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 3235.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف إبريل/نيسان.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3% إلى 3243.30 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.4%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيست لايف “تراجع سعر الذهب مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال مهتزة مع تفاعل المستثمرين مع عناوين الأخبار يوميا”.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

وكان الذهب، وهو وسيلة للتحوط من الاضطراب السياسي والمالي، قد لامس ارتفاعات قياسية متعددة في إبريل/نيسان بسبب تزايد حالة الضبابية، ويزيد عادة الإقبال على المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الفائدة.

وقال سبيفاك “ربما تدعم توقعات تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذهب، لكنه قد يحتاج أولا إلى تهدئة المخاوف التي شهدها شهر إبريل”.

وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في 3 سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وراهن متداولون أمس الأربعاء على أن ظهور مؤشرات أكثر وضوحا على تعثر الاقتصاد بحلول شهر يونيو/حزيران من شأنه أن يدفع المركزي الأمريكي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.

وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو/أيار حتى الخامس منه بمناسبة عطلة عيد العمال.