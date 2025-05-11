تطبيقاتك تدر المليارات.. أبل تحصد 91 مليار دولار من متجرها في عام واحد

أظهر تحليل جديد لشركة “آب فيجرز” أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية “أبل” حققت إيرادات عالمية لمتجرها وصلت إلى 91.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ61.5 مليارًا في 2023.

وأضاف التحليل أن أكثر من 10.1 مليارات دولار من عمولات تنزيل التطبيقات في متجر “آب ستور” داخل الولايات المتحدة وحدها خلال عام 2024.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بـ4.76 مليارات دولارات في عام 2020، مما يعكس تضاعف العوائد خلال 4 سنوات فقط.

وبحسب “آب فيجرز”، بلغت الإيرادات الإجمالية لمطوري التطبيقات على “آب ستور” أمريكا 33.68 مليار دولار في 2024، حصلوا منها فعليًّا على 23.57 مليار دولار بعد خصم عمولة أبل.

ورغم هذه الأرقام اللافتة، فإن أبل لا تفصح عادةً عن إيرادات متجر التطبيقات بشكل منفصل ضمن نتائجها المالية، وهو ما أشار إليه موقع “تك كرانش” التقني المتخصص.

على الصعيد العالمي، ذكر تقرير سابق في مايو/أيار 2023 أن “آب ستور” حقق 104 مليارات دولار في 2022.