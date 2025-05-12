هدنة تجارية بين العملاقين: واشنطن وبيجين تتوصلان لاتفاق.. تعرف عليه (فيديو)

أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مشترك يقضي بتعليق جزء من الرسوم الجمركية المتبادلة وخفضها بشكل مؤقت مدة 90 يوما، في خطوة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقًا للبيان الصيني الأمريكي المشترك، قررت بيجين خفض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأمريكية من 125% إلى 10% مدة 3 أشهر، في حين ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على المنتجات الصينية من 145% إلى 30% للفترة نفسها. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بحلول 14 مايو/أيار الجاري.

آلية جديدة للتشاور وتجنب التصعيد

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماعات التي جرت في جنيف: “توصلنا إلى اتفاق فعال لإنشاء آلية دائمة للحوار التجاري تهدف إلى تفادي التصعيد مستقبلا ومعالجة القضايا الخلافية بشكل مؤسسي ومنتظم”.

وأضاف بيسنت أن الطرفين قدما “تنازلات مسؤولة” تعكس رغبتهما في حماية المصالح الوطنية و”إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية”.

وتابع: “نريد تجارة عادلة ومفتوحة، ونتوقع أن تفتح الصين أسواقها أكثر أمام المنتجات الأمريكية”.

أثر فوري في الأسواق العالمية

وسرعان ما انعكس إعلان الاتفاق على الأسواق المالية، حيث قفزت مؤشرات الأسهم في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3%، وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا بنسبة 3% في المعاملات الفورية، نتيجة تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط موجة التفاؤل الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التصعيد التجاري بين واشنطن وبيجين، تبادل خلالها الطرفان فرض رسوم جمركية قاسية على بضائعهما، مما تسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ورفع تكلفة السلع الاستهلاكية، وأثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأت هذه المواجهة في محاولة لخفض العجز التجاري مع الصين، وفرضت مجموعة من الإجراءات الجمركية التي ردت عليها الصين بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى ما وصفه كثيرون بـ”حرب تجارية شاملة”.

هل تكون بداية لحل دائم؟

رغم الطابع المؤقت لهذا الاتفاق، فقد وصفه مراقبون بأنه خطوة إيجابية نحو تهدئة التوتر، و”نافذة سياسية” تتيح للطرفين اختبار فرص التوصل إلى اتفاق شامل في المستقبل. وتشير تصريحات من كلا الجانبين إلى رغبة في مواصلة التفاوض خلال فترة التهدئة.

وقال ممثل وزارة التجارة الأمريكية إن “النتيجة التي توصلنا إليها جيدة جدا وتعكس التزاما متبادلا بتجنب التصعيد”.