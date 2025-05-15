كيف سيستفيد المواطن السوري بعد رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده؟ (فيديو)

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، خلال زيارته للملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن يستفيد المواطن السوري بعد رفع هذه العقوبات؟

على المدى القريب، قد تستعيد العملة السورية بعض عافيتها، إذ بدأت الليرة تسجل تحسنًا نسبيًا أمام الدولار منذ إعلان ترامب رفع العقوبات.

بالإضافة إلى أن الأموال التي يتم تحويلها إلى سوريا قد تصل مباشرة عبر حوالات بنكية من الشركة إلى حساب المواطن، دون عمولات أو وسطاء، فضلًا عن تحسن في القوة الشرائية بنحو 20%.

انخفاض متوقع في أسعار الغذاء والدواء

كما يُتوقع انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، وخصوصا في الغذاء والدواء، مع تراجع صعوبات الاستيراد، ودخول البضائع الأجنبية من الشركات الأم مباشرة، لا عبر التهريب.

وفي سوق السيارات، قد يحصل المواطن السوري على سيارة أحلامه قريبًا وبالتقسيط، في ظل دخول وكالات رسمية وعروض من الشركات الأم.

كذلك لن يحتاج المواطن السوري إلى برامج “بروكسي” لفتح تطبيقات مثل تيك توك، وشي إن، وتشات جي بي تي، وغوغل ماب، جراء تراجع القيود الرقمية.

استثمارات جديدة وفرص عمل على الطريق

أما على المدى البعيد، فقد تنخفض البطالة بنسبة تصل إلى 20% مع عودة الاستثمارات الأجنبية، كما يتوقع أن تتراجع ساعات تقنين انقطاع الكهرباء مع دخول تجهيزات لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء والطاقة.

وهناك بوادر لعودة شركات النفط، ما يعني توفر أكبر للمحروقات، وانخفاض أسعار النقل والتدفئة.

المواطن سيشعر بالفرق

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوري علاء أصفري، في تصريح لـلجزيرة مباشر، إن قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يُعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية وتوفر المشتقات النفطية والبضائع المتنوعة.

وأضاف أصفري أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في عودة سريعة لمليارات الدولارات المجمدة في البنوك الغربية والخليجية، إلى جانب فتح الأسواق السورية أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن المواطن السوري سيشعر بتحسن ملموس، من خلال استقرار الأسعار وتوفر السلع، كما ستنخفض معدلات البطالة نتيجة إطلاق مشاريع جديدة توفر دخلاً كافيًا للأفراد.