سعر الذهب عالميا يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 6 أشهر

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 6 أشهر.

جاء ذلك وسط انحسار التوترات الجيوسياسية وهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3235.59 دولارًا للأوقية.

ومنذ بداية الأسبوع، فقد الذهب أكثر من 2% من قيمته، مما يجعله في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

ارتفاع الدولار يزيد الضغوط

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي.

ومع كون الذهب يُسعّر عادة بالدولار الأمريكي، فإن ارتفاع قيمة العملة الخضراء يزيد من تكلفة شراء الذهب على المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ما يحد من الطلب على المعدن الأصفر.

وقال متعاملون إن السوق تأثرت بعودة الثقة النسبية عقب توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق مؤقت يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما هدأ من المخاوف العالمية التي كانت تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

اتفاق واشنطن وبكين

الاتفاق الأمريكي الصيني، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الأسبوع، يشير إلى مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد سنوات من التصعيد الجمركي المتبادل.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار التجارة العالمية، لكنه في المقابل، سحب البساط مؤقتًا من تحت الذهب الذي استفاد طيلة الأشهر الماضية من أجواء التوتر والقلق.

أداء متباين للمعادن النفيسة

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 32.61 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليسجل 992.55 دولارًا.

أما البلاديوم، فقد تراجع بنسبة 0.7% ليصل إلى 961.50 دولارًا للأوقية.