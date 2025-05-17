أردوغان يعلن عن اكتشاف ضخم في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن اكتشاف 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل غوك تبه الواقع في البحر الأسود، بقيمة سوقية تقارب 30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في افتتاح مستشفى إسطنبول للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل في منطقة باهتشلي إفلار.

تغطية كاملة لاستهلاك المنازل لـ3.5 أعوام

وقال أردوغان إن الكمية المكتشفة قادرة على تلبية احتياجات المنازل التركية من الغاز الطبيعي لمدة 3 أعوام ونصف عام، مؤكدا أن هذا الكشف يمثل نقطة تحول كبيرة للشعب التركي نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وأوضح أردوغان أن تركيا أجرت حتى الآن 38 عملية حفر في البحر الأسود و11 عملية في البحر الأبيض المتوسط، في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز أمن الطاقة.

كما أشار إلى تعزيز أسطول التنقيب بسفن حديثة وتوسيع التعاون الدولي في مجال الاستكشاف، قائلا: “عملنا بشكل دؤوب، محليا ودوليا، للحصول على استقلالنا في مجال الطاقة”.

سلسلة اكتشافات كبرى منذ 2020

وفي أغسطس/آب 2020 اكتشفت شركة البترول التركية 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود، ثم تم تحديث الكمية إلى 405 مليارات متر مكعب.

وفي يونيو/حزيران 2021 تم الإعلان عن اكتشاف جديد بكمية 135 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 تم تحديث إجمالي الاحتياطي في البحر الأسود إلى 652 مليار متر مكعب.

وتسعى تركيا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، من خلال هذه الاكتشافات إلى تقليل الاعتماد على الخارج، وتثبيت نفسها كفاعل إقليمي في سوق الطاقة.