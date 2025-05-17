الصين وأوروبا توقفان استيراد الدجاج البرازيلي

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية عن اكتشاف أول حالة تفش لإنفلونزا الطيور الشديدة العدوى (HPAI) في مزرعة بمدينة مونتينيغرو بولاية ريو غراندي دو سول جنوب البلاد، مما دفع الصين والاتحاد الأوروبي إلى تعليق استيراد لحوم الدجاج البرازيلية مؤقتا.

وقال وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو: “الصين ستوقف استيراد لحوم الدجاج لمدة 60 يوما”، في حين أشار مصدر أوروبي إلى تعليق الاتحاد الأوروبي للواردات بسبب عدم توقيع الشهادات الصحية اللازمة.

أكبر مصدر عالمي

وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الدجاج في العالم، حيث بلغت صادراتها حوالي 5.294 مليون طن في عام 2024، بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، ما يمثل نحو 35% من التجارة العالمية.

وتستورد الصين أكثر من 562 ألف طن، أي 10.89% من إجمالي صادرات البرازيل للدجاج، ما يجعلها أكبر وجهة لصادرات الدجاج البرازيلية.

واستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 231 ألف طن، ما يعادل 4.49% من صادرات الدجاج البرازيلية.

أسواق عربية رئيسية

وفقا لبيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، استوردت الإمارات العربية المتحدة 455,100 طنا من الدجاج البرازيلي عام 2024.

واستوردت السعودية 370,800 طنا، ودخل العراق لأول مرة ضمن أكبر 10 مستوردين للدجاج البرازيلي بـ 179,800 طنا.

واستوردت مصر حوالي 50,000 طن من الدجاج البرازيلي خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 بقيمة 107.7 مليون دولار، تمثل أكثر من 90% من واردات مصر من الدجاج.

وبلغت واردات مصر من اللحوم والمنتجات الحيوانية الصالحة للأكل من البرازيل في عام 2024 حوالي 382.3 مليون دولار أمريكي، وفقًا لبيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية.

قيود استيراد مؤقتة

قرارات تعليق الاستيراد تأتي في إطار بروتوكولات دولية لضبط سلامة الغذاء، إذ تم تعليق الاستيراد على مستوى كامل الدولة في الصين والاتحاد الأوروبي، بينما طبق بروتوكولات أكثر تحديدًا في دول مثل الإمارات والسعودية، حيث تقتصر القيود على الشحنات القادمة من المناطق المصابة فقط.

وعلقت الأرجنتين أيضًا وارداتها من منتجات الدواجن البرازيلية بالكامل حتى يتم التأكد من خلو البرازيل من المرض.

ورغم أن وزارة الزراعة البرازيلية أكدت أن إنفلونزا الطيور لا تنتقل عبر استهلاك اللحوم أو البيض، فإن الأسواق العالمية تتجه نحو الحذر، خاصة مع الأهمية الكبرى للبرازيل كمورد رئيسي للمنتجات الداجنة.