سعر الذهب يقفز مع تراجع الدولار وتهديدات ترامب.. كم سعره في مصر؟

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3223.55 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 1.3% لتصل إلى 3228.70 دولارا، وذلك في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

هذا الارتفاع جاء بعد تراجع حاد تجاوز 2% يوم الجمعة، في أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، والذي أعاد الإقبال على المخاطرة لبعض الوقت.

وشهد مؤشر الدولار تراجعا بنسبة 0.3%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

هذا التراجع جاء بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى لأمريكا بدرجة واحدة، وسط قلق متزايد بشأن الدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار.

التوترات التجارية من جديد

وأعاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التذكير بتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين “غير المتعاونين”.

وقال في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن هذه الرسوم ستُفرض وفق المعدلات المعلنة سابقا.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة تصعيدا جديدا قد يهدد الاستقرار التجاري العالمي، ويزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بالتوازي مع صعود الذهب، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية.

فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتسجل 32.42 دولارا للأوقية.

كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 990.71 دولارا، بينما حقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.5% مسجلا 965.23 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24: 5183 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21: 4535 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18: 3887 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14: 3023 جنيهًا