اقتصاد

سعر الذهب يقفز مع تراجع الدولار وتهديدات ترامب.. كم سعره في مصر؟

FILE PHOTO: Gold ornaments are on display for sale inside a jewellery shop in Srinagar, April 4, 2025. REUTERS/Sharafat Ali/File Photo
قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية (رويترز)
19/5/2025-|آخر تحديث: 10:52 AM (توقيت مكة)

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3223.55 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 1.3% لتصل إلى 3228.70 دولارا، وذلك في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

هذا الارتفاع جاء بعد تراجع حاد تجاوز 2% يوم الجمعة، في أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، والذي أعاد الإقبال على المخاطرة لبعض الوقت.

وشهد مؤشر الدولار تراجعا بنسبة 0.3%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

هذا التراجع جاء بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى لأمريكا بدرجة واحدة، وسط قلق متزايد بشأن الدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار.

انخفض الدولار 0.03% إلى 157.435 ين
انخفض مؤشر الدولار 0.3% اليوم الاثنين (الفرنسية)

التوترات التجارية من جديد

وأعاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التذكير بتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين “غير المتعاونين”.

وقال في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد إن هذه الرسوم ستُفرض وفق المعدلات المعلنة سابقا.

وتُعد هذه التصريحات بمثابة تصعيدا جديدا قد يهدد الاستقرار التجاري العالمي، ويزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بالتوازي مع صعود الذهب، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية.

فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتسجل 32.42 دولارا للأوقية.
كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 990.71 دولارا، بينما حقق البلاديوم مكاسب بنسبة 0.5% مسجلا 965.23 دولارا للأوقية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر 4751 جنيها (الفرنسية)

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24: 5183 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21: 4535 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18: 3887 جنيهًا

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14: 3023 جنيهًا

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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