الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية كبيرة لمصر.. لكن بشرط

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو (نحو 4.5 مليارات دولار) بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.

وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان مساء الاثنين إن هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.

وأوضح البرلمان الأوروبي أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما.

ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، فستصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة.

وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة “تقدّما مرضيا” في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى أن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.

ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/آذار 2024 اتفاق “شراكة استراتيجية” بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو (8.3 مليارات دولار)، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.

وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في إبريل/نيسان 2024.