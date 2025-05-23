ترامب يهدد “أبل” والاتحاد الأوروبي برسوم جمركية ضخمة

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بفرض رسوم جمركية قاسية تستهدف اثنين من أكبر الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة، شركة “أبل”، والاتحاد الأوروبي.

هواتف “آيفون”

وهدد ترامب بفرض رسم جمركي بنسبة 25% على هواتف “آيفون” إذا لم يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية المستوردة ابتداء من مطلع يونيو/حزيران المقبل، في خطوة تهدد بتفجير خلافات تجارية واسعة النطاق.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “أبلغت تيم كوك من الرئيس التنفيذي لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر”.

وأضاف “إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

وتضع “أبل” الهند قاعدة تصنيع بديلة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين التي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد، والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف “آيفون”.

وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران.

الاتحاد الأوروبي

وفي السياق التصعيدي ذاته، أوصى ترامب اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من أول يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب.

وذكر ترامب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة”.