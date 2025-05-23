اقتصاد|فرنسا

ترامب يهدد “أبل” والاتحاد الأوروبي برسوم جمركية ضخمة

President Donald Trump gestures as he speaks with reporters after announcing a trade deal with United Kingdom in the Oval Office of the White House, Thursday, May 8, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أسوشيتد برس)
23/5/2025

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، بفرض رسوم جمركية قاسية تستهدف اثنين من أكبر الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة، شركة “أبل”، والاتحاد الأوروبي.

هواتف “آيفون”

وهدد ترامب بفرض رسم جمركي بنسبة 25% على هواتف “آيفون” إذا لم يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية المستوردة اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران المقبل، في خطوة تهدد بتفجير خلافات تجارية واسعة النطاق.

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وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “أبلغت تيم كوك من الرئيس التنفيذي لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر”.

وأضاف “إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

شعار شركة أبل (رويترز)

وتضع أبل الهند قاعدة تصنيع بديلة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران.

الاتحاد الأوروبي

وفي ذات السياق التصعيدي، أوصى ترامب اليوم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب.

وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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