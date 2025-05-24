هذه أبرز الجهات السورية التي شملها الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية

أعلنت الحكومة الأمريكية رفعا جزئيا للعقوبات المفروضة على سوريا، متضمنا تسهيلات تسمح لمجموعة من الجهات السورية الاقتصادية الحيوية باستئناف أنشطة محددة.

وشملت قائمة الجهات 28 مؤسسة بارزة في قطاعات متعددة مثل البنوك والنفط والنقل البحري والسياحة.

أبرز الجهات المشمولة بالرفع الجزئي

ومن بين الجهات التي شملها القرار، الخطوط الجوية العربية السورية وشركة “سيترول”، بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية مثل البنك التجاري السوري، ومصرف سوريا المركزي، والمصرف العقاري، وكذلك عددًا من البنوك هي: التعاوني الزراعي، الصناعي، التسليف الشعبي، الادخار.

كما تضمن القرار عددا من الشركات الكبرى في قطاع النفط كالمؤسسة العامة للبترول، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة غاز سوريا، وشركات مصفاتي بانياس وحمص، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع.

وفي قطاع النقل البحري، شملت القائمة المديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وغرفة الملاحة البحرية السورية، والهيئة العامة السورية للنقل البحري، وشركة وكالات الشحن السورية، بالإضافة للشركة العامة لمرفأ طرطوس.

كما تم تضمين المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ووزارة السياحة السورية، إلى جانب شركات أخرى ذات أهمية اقتصادية.

شروط وأحكام الرفع الجزئي للعقوبات

وأكدت السلطات الأمريكية أن هذا الرفع الجزئي لا يشمل أي معاملات مع أفراد أو كيانات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، ولن يُفك الحجز عن أي ممتلكات كانت محجوزة في هذه الجهات.

كما لن يسمح بأي تعاملات لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم بضائع أو تقنيات أو تمويل لهذه الدول.

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن “هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد“.

واعتبرت دمشق، رفع واشنطن عقوبات عن البلاد “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”.