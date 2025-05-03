رهنت تعليق الخطة بظروف السوق.. “أوبك+” تقر زيادة إنتاج النفط في يونيو

أعلنت 8 دول من تحالف “أوبك+”، اليوم السبت، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط تحذيرات من إمكانية تعليق هذه الزيادات التدريجية أو إلغائها إذا اقتضت ظروف السوق ذلك، بحسب بيان صادر عن التحالف.

وشملت الدول المعنية كلًا من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، التي أكدت التزامها باستقرار السوق النفطية في ظل ما وصفته بـ”الأساسيات المتينة الحالية”، مشيرة إلى استمرار تعديل الإنتاج بالزيادة لتعويض تخفيضات سابقة.

استجابة للدعوات الأمريكية

وتأتي هذه الخطوة لتكرّس مستوى الزيادة الذي جرى اعتماده في مايو/أيار الماضي بالمعدل نفسه (411 ألف برميل يوميًا)، ما يتجاوز الخطة الأصلية التي كانت تنص على زيادة تدريجية أقل، بحدود 137 ألف برميل يوميًا.

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها على خلفية هذه الأنباء، إذ هبط خام “برنت” بأكثر من 1.4% يوم الجمعة ليستقر عند 61.29 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له في 4 سنوات.

وتزامن ذلك مع ضغوط من رسوم جمركية أمريكية وتباطؤ متوقع في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تفاقم الفائض

وتخشى الأسواق من أن تؤدي الزيادات المفاجئة في الإمدادات إلى تفاقم الفائض، ما دفع بعض الخبراء إلى خفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط هذا العام.

جدير بالذكر أن “أوبك+”، التي تضم 22 دولة بقيادة السعودية وروسيا، تخفض الإنتاج بأكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، ضمن اتفاق ممتد حتى نهاية عام 2026.

ودعت موسكو، عبر نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى ضرورة الالتزام الجماعي بخطط الإنتاج وتعويض الفروقات، مع التأكيد على قدرة الدول على ضخ كميات أكبر في حال دعت الحاجة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية لـ”أوبك+” اجتماعًا في 28 مايو/أيار الجاري، يليه اجتماع للدول الثماني في التحالف بتاريخ 1 يونيو/حزيران لمراجعة الأوضاع السوقية، وتحديث استراتيجيات الإنتاج.