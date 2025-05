“التعريفات الجمركية رابع أفضل كلمة بالنسبة لي”.. ترامب يضاعف الضريبة على الصلب والألمنيوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم، ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا مساء أمس الجمعة “سنفرض زيادة بنسبة 25%، سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 25% إلى 50% مما سيعزز صناعة الصلب في الولايات المتحدة“.

وأعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا حيث أشاد باتفاقية بين شركتي (نيبون ستيل) اليابانية و(يو إس ستيل الأمريكية).

وكتب ترامب “صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى”، وأكد متحدثا أمام جمهور من العمال أنه “لن يفلت أحد” من الرسوم الجمركية بعد زيادتها.

وفي خطابه قال ترامب، إن (التعريفات الجمركية) هي “رابع أفضل كلمة بالنسبة له بعد الرب والزوجة والحب”، وقال “كنا سنواجه معضلات كثيرة لولا التعريفات الجمركية التي فرضتها”.

وجعل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من الرسوم الجمركية إحدى ركائز سياسته، معتمدا التعريفات من أجل الضغط في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الدول والشركات، معلنا أنه يدافع عن الصناعات الوطنية.

ورأت محكمتان ابتدائيتان هذا الأسبوع أن بعض رسوم ترامب غير قانونية، غير أنها تبقى نافذة إلى حين البت في جوهر القضية بصورة نهائية.

وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم، وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو/حزيران، وقال على منصة “تروث سوشيال”: “صناعتا الصلب والألمنيوم الخاصة بنا تعودان بقوة لم يسبق لها مثيل”.

كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، ودخلت الرسوم الجمركية البالغة نحو 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس/آذار.

