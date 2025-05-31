ريال مدريد الأول.. أغلى 10 فرق لكرة القدم في العالم

تصدَّر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية لأغلى فرق لكرة القدم في العالم من حيث القيمة، للعام الرابع على التوالي، إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 6.75 مليارات دولار لموسم 2023-2024.

وكشفت المجلة أن قيمة النادي الملكي زادت بنسبة 2% عن الموسم الذي يسبقه، بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت 1.13 مليار دولار، ليصبح أول نادٍ لكرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في عام واحد.

كما أصبح ريال مدريد ثاني فريق رياضي في التاريخ يصل إلى هذا الرقم بعد فريق دالاس كاوبويز من دوري كرة القدم الأمريكية، عندما حقق 1.2 مليار دولار في 2023.

ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليارات دولار، بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024، على الرغم من تقديمه موسما لا يُنسى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفعت قيمة يونايتد 1% رغم احتلاله المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري لموسم 2023-2024 وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما أنهى موسم 2024-2025 في المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء برشلونة -منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني- في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليارات دولار، بينما حل ليفربول رابعا بقيمة 5.4 مليارات دولار، ومانشستر سيتي خامسا بقيمة 5.3 مليارات دولار.

وأدرجت مجلة فوربس 3 أندية أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى 10 فرق قيمة بالقائمة، إذ جاءت أندية أرسنال وتوتنهام وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.