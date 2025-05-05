الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب سعر الفائدة

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مدعومًا بتراجع الدولار وسط تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وترقبهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3259.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3267.70 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل عملات منافسة مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “قد يستمر التداول على الذهب في نطاق 3200-3350 دولارا قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد تزيد التقلبات مجددا مع صدور أي تقارير جديدة بشأن الاتفاقيات التجارية”.

اتفاقيات تجارية

وستركز السوق على قرار البنك المركزي الأمريكي وخطابات عدد من المسؤولين هذا الأسبوع لاستكشاف مسار السياسة النقدية في المستقبل.

وعادة ما ينظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، كما أنه عادة ما يزدهر وسط تراجع أسعار الفائدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو/ أيار 2026، لكنه كرر الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وذكر ترامب، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تجري اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، من أجل إبرام اتفاقيات تجارية.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول، غدا الثلاثاء، بعد أن ظلت مغلقة منذ الأول من مايو/أيار بمناسبة عيد العمال.