“البنزين المغشوش”.. أزمة تتصدر في مصر بعد شكاوى من أعطال السيارات والحكومة تتحرك (فيديو)

تصدرت أزمة “البنزين المغشوش” المشهد في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بسبب ارتفاع معدّلات الأعطال في محركات السيارات، وازدياد الشكاوى في هذا الشأن.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل تحذيرات من انبعاث رائحة غريبة من البنزين تتسبب في ضعف الأداء وتلف مفاجئ بمحركات السيارات دون سابق إنذار.

ووثّقت المقاطع تجمّع أعداد كبيرة من السيارات أمام مراكز الصيانة بسبب عطل مشترك، ناتج عن رداءة جودة البنزين من محطات الوقود، حسب وصفهم.

“هو البنزين مغشوش ولا إيه؟”..

أزمة وجدل حول جودة وقود السيارات في #مصر.. ماذا حدث؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NcNUinRvNW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 6, 2025

“البنزين المغشوش”

وتصدر وسم “#البنزين_المغشوش” اهتمامات رواد منصات التواصل في مصر، وكتب المدون إسلام محمد عبر إكس “أعتقد بعد المشكلة دي نتوقع إن البنزين سعره هيرتفع بحجة إن المغشوش هيضر عربيتك، فتدفع زيادة وأنت ساكت علشان الحكومة مش ناوية تصلح، وأنا كجهاز حماية المستهلك مريح، ألاعيب الحكومة لطحن الشعب”.

اعتقد بعد المشكله دى نتوقع ان البنزين يغلى اى بنزينه هتغلى السعر تانى براحتها بحجه المغشوش هيضر عربيتك ف تدفع زياده وانت اخرس عشان الحكومه مش ناويه تصلح واناجهاز حمايه المستهلك مريح ألاعيب الحكومه لطحن الشعب https://t.co/7Vtx85PfHj — Islam Mohamed (@ID149613617729) May 6, 2025

وكتب آخر “نتمنى لو وزارة الداخلية تتعب نفسها وتحقق في موضوع البنزين المغشوش وماسورة الغاز اللي انفجرت وناس ماتت، وتطلع لنا بيان بكلمتين فيهم أي معلومة، غير جنسية إحدى الدول، والمصريين هيكونوا شاكرين تعبهم وأفضالهم”.

نحب ان الداخليه تتعب نفسها وتحقق فموضوع البنزين المغشوش و ماسوره الغاز اللى انفجرت وناس ماتت وتطلع لنا بيان بكلمتين فيهم اي معلومه غير جنسيه إحدى الدول والمصريين هايبقو شاكرين تعبهم وافضالهم والله — tamara (@tamara_88_11) May 6, 2025

واستنكر المدون محمد محمد قائلًا “يعني مش كفاية البنزين غالي، لا، يطلع البنزين المغشوش يدمّر السيارات كمان، ما هذا الجشع؟”.

يعني مش كفاية #البنزين غالي، لا

يطلع #البنزين_المغشوش يدمر السيارات

إيه الجشع ده، حسبنا الله ونعم الوكيل — M. Mohamed 🤍 (@57W27) May 5, 2025

رد حكومي

وفي أعقاب ذلك، صدر بيان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد على تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة، على حد وصف البيان.

وأوضح البيان أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

كما أصدرت وزارة البترول بيانًا عاجلًا أكّدت فيه أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين، تخضع لفحوصات دورية دقيقة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج تحاليل عينات البنزين جاءت مطابقة للمواصفات، وجرى إرسال فرق تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.

والشهر الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود لأول مرة في 2025 بنسبة تصل إلى نحو 15%، وذلك بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقّعه الجانبان، العام الماضي.