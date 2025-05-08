الذهب يواصل الصعود بعد تحذيرات المركزي الأمريكي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، مدفوعة بمخاوف الأسواق من تصاعد التضخم وتباطؤ سوق العمل، عقب تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن التوقعات الاقتصادية، في ظل ترقّب المستثمرين لمستجدات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3392.90 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 3399.80 دولارًا للأوقية.

اتفاق تجاري جديد

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أشار إلى أن الصين طلبت استئناف محادثات التجارة، لكنه أكد رفضه اشتراط التنازل عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، مما ألقى بظلال من القلق على الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد يعلن اليوم عن اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا، في خطوة قد تعيد ترتيب أولويات العلاقات الاقتصادية الأمريكية بعد التوتر مع الصين.

أما جيوسياسيًّا، فقد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، بعد أن شنّت الهند هجومًا على مناطق في كشمير ردًّا على مقتل سياح الشهر الماضي، مما زاد من حالة عدم اليقين التي تدفع عادة المستثمرين نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

وسجّل الذهب في إبريل/نيسان الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى:

الفضة: ارتفعت 1.2% إلى 32.85 دولارا للأوقية.

البلاتين: صعد 0.9% إلى 982.81 دولارا.

البلاديوم: تراجع 0.3% إلى 969.93 دولارا.