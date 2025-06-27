ترامب يقطع المحادثات التجارية مع كندا ويتوعد برسوم جمركية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنهاء جميع المحادثات والمفاوضات التجارية الجارية مع كندا فورا، وذلك في رد حاد على قرار أوتاوا فرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

وفي منشور عبر منصته الخاصة (تروث سوشيال)، وصف ترامب الخطوة الكندية بأنها “هجوم مباشر وسافر على الولايات المتحدة“، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سمّاها “الضريبة الفاضحة”.

وقال ترامب “بناء على هذه الضريبة الفادحة، نعلن بموجب هذا القرار إنهاء جميع مناقشات التجارة مع كندا بأثر فوري”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده ستُبلغ كندا خلال الأيام السبعة المقبلة بحجم ومعدل الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض على وارداتها إلى الولايات المتحدة، ردا على ما وصفها بـ”السياسات غير العادلة”.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأوتاوا توترات متزايدة، خاصة بعد أن فرضت الحكومة الكندية ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية الكبرى التي تقدّم خدماتها داخل كندا، وتشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل “غوغل” و”ميتا” و”أمازون”.