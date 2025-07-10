الأولى من نوعها.. باخرة حاويات كبيرة ترسو في ميناء طرطوس السوري (فيديو)

استقبل ميناء طرطوس السوري الباخرة العملاقة “CMA CGM SAHARA”، التي تُعد من فئة بواخر الحاويات الكبيرة، وعلى متنها 45 حاوية مختلفة القياسات، محمّلة ببضائع متنوعة ومساعدات أممية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية عبر حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر رسوّ السفينة ونقل الحاويات منها، معلقة عليه: “الأولى من نوعها، باخرة حاويات كبيرة تصل إلى مرفأ طرطوس، على متنها 45 حاوية مختلفة القياسات”.

الأولى من نوعها، باخرة حاويات كبيرة تصل إلى #مرفأ_طرطوس، على متنها 45 حاوية مختلفة القياسات.#سانا pic.twitter.com/jtG9RjjJYg — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 8, 2025

رسالة ثقة

وفي تصريح للوكالة السورية، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن زيارة هذه الباخرة تشكّل “رسالة ثقة” موجهة إلى الخطوط الملاحية العالمية، وأصحاب البضائع، وتشجعهم على استخدام المرافئ السورية بوصفها بوابات آمنة وفعّالة في حوض المتوسط.

مفتوحة وجاهزة وآمنة

وأوضح علوش أن طول الباخرة يصل إلى 200 قدم، وأن استقبالها يفتح الباب أمام تحول حقيقي في خارطة الترانزيت البحري في شرق المتوسط، ويعيد التموضع اللوجستي لسوريا باعتبارها مركزا محوريا في حركة التجارة البحرية.

وأضاف علوش “نوجّه من خلال هذه الزيارة رسالة واضحة إلى شركائنا الإقليميين والدوليين، مفادها أن المرافئ السورية مفتوحة وجاهزة وآمنة، وأننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة بكل جوانبها الفنية والإدارية، بما يضمن سلاسة حركة التجارة ويعزز من موقع سوريا في خارطة الترانزيت البحري العالمي”.