بتكوين تتجاوز 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

سجلت عملة بتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين إذ تجاوزت 122 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع.

وبلغت بتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 122571.19 دولار قبل أن تتراجع قليلا وتسجل في أحدث تعاملات 121952.61 دولار بزيادة 2.4%.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تفاؤل المستثمرين بشأن مناقشة سلسلة من القوانين التنظيمية في مجلس النواب الأمريكي.

ويبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.

دعم ترامب

ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه “رئيس العملات المشفرة” وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.

ويُنظر إلى هذه المساعي على أنها خطوة مهمة نحو “إطار تنظيمي واضح” للأصول الرقمية، ما يعزز الثقة والاستثمار

وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

ماذا عن “إيثر”؟

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.

من السنتات إلى مئات الآلاف: رحلة بيتكوين عبر الزمن