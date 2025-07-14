بتكوين تتجاوز 122 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
سجلت عملة بتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين إذ تجاوزت 122 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع.
وبلغت بتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 122571.19 دولار قبل أن تتراجع قليلا وتسجل في أحدث تعاملات 121952.61 دولار بزيادة 2.4%.
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ويعزى هذا الارتفاع إلى تفاؤل المستثمرين بشأن مناقشة سلسلة من القوانين التنظيمية في مجلس النواب الأمريكي.
ويبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.
دعم ترامب
ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه “رئيس العملات المشفرة” وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.
ويُنظر إلى هذه المساعي على أنها خطوة مهمة نحو “إطار تنظيمي واضح” للأصول الرقمية، ما يعزز الثقة والاستثمار
وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.
ماذا عن “إيثر”؟
أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة.
ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
من السنتات إلى مئات الآلاف: رحلة بيتكوين عبر الزمن
- ظهرت عملة بتكوين لأول مرة في عام 2009 من خلال ورقة بحثية نشرها شخص مجهول تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، بسعر يقارب 0.0008 دولار فقط، ولم تكن متداولة في الأسواق المالية التقليدية، بل كانت تستخدم في أوساط محدودة من المهتمين بالتقنية.
- في عام 2010، جرت أول صفقة شراء بعملة بيتكوين عندما دفع أحد المستخدمين 10,000 بيتكوين مقابل طلبيتين بيتزا، في صفقة تقدر اليوم بملايين الدولارات.
- بحلول عام 2013، تجاوز سعر بيتكوين 1000 دولار للمرة الأولى، ما أثار اهتماما عالميا بها.
- شهدت العملة تقلبات عنيفة خلال السنوات التالية، لكنها حافظت على مسار تصاعدي طويل المدى، ففي ديسمبر/ كانون الثاني 2017، وصلت إلى ذروتها آنذاك عند نحو 20 ألف دولار، قبل أن تنهار إلى أقل من 4000 دولار في العام التالي.
- ومع بداية عام 2021، شهدت بيتكوين قفزة تاريخية، مدفوعة بتبني شركات كبرى مثل “تسلا” لها، فكسرت حاجز 60 ألف دولار، ثم تراجعت مجددا لاحقا.
- في عام 2024، بدأت مرحلة جديدة من الصعود، متأثرة بتزايد الطلب المؤسسي والمخاوف الاقتصادية العالمية.
- اليوم حققت بيتكوين أعلى سعر في تاريخها عند 122,571 دولارا، ما يمثل زيادة تفوق 15 مليون بالمئة منذ إنشائها.